"العالم علمين".. انطلاق مهرجان الدراما وحفل عالمى لتسليم الجوائز.. غدا

يحتضن مهرجان العلمين الجديدة العديد من الفعاليات المهمة المتنوعة بين المجالات الفنية والرياضية والترفيهية، وسط زخم كبير تعيشه المدينة الساحلية وحضور مكثف للزوار والسياح من مختلف الجنسيات.

السجادة الحمراء تستقبل نجوم الفن احتفالًا بـ«60 سنة دراما»

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما اليوم، تحت شعار «٦٠ سنة دراما» بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يكون النجم الكبير يحيى الفخرانى الرئيس الشرفى للمهرجان على رأس الحضور.

واستعانت اللجنة المنظمة للمهرجان بعدد كبير من متخصصى تنظيم الحفلات، لتقديم احتفالية تليق بحجم الدراما المصرية.

تبدأ الاحتفالية بعروض السجادة الحمراء التى يمر عليها النجوم لتسجيل كلماتهم عن المهرجان، ثم تنتهى بتوزيع الجوائز على كل الأعمال المشاركة فى الموسم الدرامى وليس موسم رمضان فقط.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات «دى إم سى»، فعاليات المهرجان، اليوم، بداية من عروض السجادة الحمراء واستقبال النجوم وحفل المهرجان، ثم توزيع الجوائز وتعليقات المشاركين والفائزين عقب نهاية الحفل.

ويتم توفير كل الإمكانات التليفزيونية لنقل الحدث على الهواء، من خلال مجموعة كبيرة من الكوادر الفنية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتوفير وحدة بث وإذاعة خارجية على أعلى مستوى بها، وعدد كبير من الكاميرات من أجل الخروج بالحفل فى شكل مميز للغاية، يليق بمرور ٦٠ عامًا على الدراما المصرية.

نجوم الطرب الشعبى «الليثى» وسمر طارق و«مسلم» وعلى قنديل يبدعون

يستمتع جمهور المدينة الساحلية، الليلة، بحفلين غنائيين على مسرحى «العلمين الجديدة» و«العلمين أرينا».

ويحتضن مسرح «العلمين أرينا» حفل المطرب الشعبى محمود الليثى، بمشاركة المطرب الشاب «مسلم»، لتقديم فقرة غنائية مميزة، تجمع بين الشعبى والرومانسى، وطرحت شركة «تذكرتى» تذاكر الحفل للجمهور خلال الفترة الماضية، وسط إقبال كبير من الجمهور. أما مسرح العلمين فيحتضن حفلًا غنائيًا للمطربة سمر طارق التى حجزت مكانًا لها بين الكبار، وتقدم عددًا من أغنياتها الشهيرة التى انتشرت مؤخرًا، خاصة تترات بعض الأعمال الدرامية الأخيرة، ويشاركها الحفل «الاستاند آب كوميدى» على قنديل، فى ثانى حفلاته بمهرجان العلمين الجديدة، بعد مشاركته الفنان محمد محسن فى حفله، مقدمًا فقرة كوميدية مميزة للغاية.

ويواصل مسرح الشارع عروضه المجانية على كورنيش العلمين الجديدة، وتقديم فقراته المميزة للأسبوع السادس على التوالى، بعد أن نجح خلال الفترة الماضية فى تحقيق نجاح كبير للغاية، وإتاحة الفرصة للكثير من الفرق الموسيقية والاستعراضية والمطربين الشباب، وسط حضور كبير من جمهور المهرجان وزوار مدينة العلمين.

١٠٠ لاعب من مختلف دول العالم يشاركون فى البطولة المفتوحة للتجديف

افتتحت البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية، أمس، بحضور عدد كبير من الفرق العالمية من كل قارات العالم، وسط حضور جماهيرى كبير للغاية، نظرًا للشعبية العالمية للعبة.

وقبل الافتتاح بساعات، عقد حكام البطولة اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية على البطولة، وأشادوا والمشاركون بمستوى التنظيم، بداية من الاستقبال والإقامة، وتصميم الملاعب على غرار التنظيمات العالمية، من تنفيذ كبرى الشركات المختصة، وتوفير كل الإمكانات لإنجاح البطولة التى تقام للمرة الأولى فى مدينة العلمين الجديدة الساحلية.

على صعيد آخر، تنطلق فعاليات البطولة المفتوحة للتجديف، اليوم، على شواطئ العلمين الجديدة، حيث انتهى المنظمون، خلال الساعات الماضية، من كل التجهيزات لإطلاق البطولة التى يشارك فيها أكثر من ١٠٠ لاعب من مختلف دول العالم.

وحظيت اللعبة بشعبية كبيرة فى مصر والعالم العربى خلال الفترة الماضية، وأصبح اللاعبون المصريون حاضرين فى المنافسات العالمية، ويسعى القائمون على البطولة لإخراجها بشكل مميز، وتختتم البطولة فى ٢٦ أغسطس الجارى بتسليم الجوائز للفرق واللاعبين الفائزين.