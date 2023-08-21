الأكثر تداولًا.. أسعار وموعد حفل فرقة شارموفرز فى مهرجان العلمين

كثر البحث في الفترة الماضية عبر منصات التواصل المختلفة عن أسعار وموعد الحفل الخاص بفرقة شارموفرز المقرر إقامته في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، بسبب عشق الشباب لأغاني الفرقة التي تطرحها وتعلقهم بها ليتصدر محركات البحث.

ومن المقرر أن يٌقام الحفل الخاص بفرقة شارموفرز في 25 أغسطس الجاري بعد حفل مطرب الراب الأمريكي "روس"، ليكون ضمن الحفلات التي أقيمت في مهرجان العلمين لعام 2023.

أسعار تذاكر حفل شارموفرز

ويبحث الكثير من محبي باند شارموفرز عن أسعار تذاكر الحفل، التي طرحها موقع تذكرتي، على 4 فئات الأولى بمبلغ 200 جنيه والثانية 300 جنيه والثالثة 400 جنيه والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى

وتشمل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الحالية 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، حيث يشهد تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي، وحقق المهرجان تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ويُقدم مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم فعاليات فنية ورياضية بجانب معارض وعروض ترفيهية، وشهدت أحداث المهرجان مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، إضافة إلى حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي أيضًا.

كما تعرض «الحياة» يوميًا حفلًا من حفلات مهرجان العلمين الجديدة لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى، وعرضت، مساء أمس الأول، حفلًا للنجم بهاء سلطان.

وتقام فعاليات مسرح الشارع يوميًا على كورنيش العلمين الجديدة، ويقدم فقراته وحفلاته للجمهور مجانًا، ويومًا بعد يوم أصبح جمهوره بالآلاف.