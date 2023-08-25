الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

برومو حفل ويجز فى مهرجان العلمين الجديدة.. (فيديو)

ويجز
ويجز

طرح مهرجان العلمين الجديدة فيديو برومو حفل نجم الراب ويجز المقرر أن يحييه بمدينة العلمين الجديدة يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ويقدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وبدأ موقع «تذكرتى» طرح تذاكر الحفل للجمهور، وسجل إقبالًا كثيفًا على شراء التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحظى «ويجز» بشعبية جارفة بين الشباب فى مصر وخارجها، وحققت أغانيه أرقام مشاهدات كبيرة، وتجذب حفلاته أعدادًا هائلة، ومن المتوقع أن يحضر حفله ما يقرب من ٣٠ ألف متفرج.

ويعكف نجم الراب حاليًا على تجهيز برنامج غنائى يليق بالحفل، ومن المتوقع أن يشمل الكثير من الأغنيات مثل «البخت، والدنيا إيه، وبعودة يا بلادى» وغيرها من الأغنيات.

الأكثر قراءة

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": عبدالمجيد محمود أحال الإرهابيين للمحاكمة وما حدث معه تصفية حسابات

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

تغييرات موسعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد 2024

إحالة أوراق بائع متجول للمفتى بتهمة القتل العمد بالمرج

لأول مرة.. محمد رمضان ضمن حضور مهرجان الدراما 2023

خبير اقتصادي: الانضمام لـ«البريكس» يدعم زيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)