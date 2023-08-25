برومو حفل ويجز فى مهرجان العلمين الجديدة.. (فيديو)

طرح مهرجان العلمين الجديدة فيديو برومو حفل نجم الراب ويجز المقرر أن يحييه بمدينة العلمين الجديدة يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ويقدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وبدأ موقع «تذكرتى» طرح تذاكر الحفل للجمهور، وسجل إقبالًا كثيفًا على شراء التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحظى «ويجز» بشعبية جارفة بين الشباب فى مصر وخارجها، وحققت أغانيه أرقام مشاهدات كبيرة، وتجذب حفلاته أعدادًا هائلة، ومن المتوقع أن يحضر حفله ما يقرب من ٣٠ ألف متفرج.

ويعكف نجم الراب حاليًا على تجهيز برنامج غنائى يليق بالحفل، ومن المتوقع أن يشمل الكثير من الأغنيات مثل «البخت، والدنيا إيه، وبعودة يا بلادى» وغيرها من الأغنيات.