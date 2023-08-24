5 عروض للسيرك المكسيكى بالعلمين تختتم السبت المقبل

تشهد فعاليات مهرجان العلمين، خلال الأيام المقبلة، استكمال عروض السيرك المكسيكي، بداية من العرض التاسع للسيرك، حيث سيتم تقديم 5 عروض تختتم يوم السبت المقبل بالعرض الـ 13 من العروض الشهيرة للسيرك اللاتيني.

عروض السيرك المكسيكي

ونستعرض خلال السطور التالية العروض الخمسة المتبقية من السيرك المكسيكي ومواعيدها، وكانت كالتالي:

العرض 9 الخميس 24 أغسطس 2023 الساعة 7.30 مساءً

العرض العاشر الخميس 24 أغسطس 2023 الساعة 11 مساءً

العرض 11 الجمعة 25 أغسطس 2023 الساعة 7.30 مساءً

العرض 12 الجمعة 25 أغسطس 2023 الساعة 11 م

عرض 13 السبت 26 أغسطس الساعة 6.30 مساءً

أسعار تذاكر السيرك المكسيكي

الفئة الأولى: 2000 جنيه، الفئة الثانية: 1200 جنيه، الفئة الثالثة: 350 جنيها.

موقع تذكرتي يتيح حجز التذاكر

وأتاح موقع تذكرتي الفرصة للجمهور لحجز التذاكر وحضور المنافسات المقرر أن تقام على شواطئ مدينة العلمين الجديدة وتسمح بوجود أكبر عدد من الجمهور لمشاهدة المنافسات التي تتكون من 3 رياضات، هي السباحة والجري وركوب الدراجات وجميعها ألعاب أوليمبية، ويقوم المتسابقون في هذا السباق بالسباحة ثم ركوب الدراجات ثم الركض.

مهرجان العلمين يحقق نجاحا كبيرا

ويحقق مهرجان العلمين حالة نجاح كبيرة على مستوى المشاهدات والمشاركين فيه بسبب الفعاليات الناجحة التي تقام بشكل يومي، حيث أقيم أكثر من حفل ناجح تواجد فيه نجوم مصر والعالم العربي، كما تواجدت فرق أجنبيه على المستوى الرياضي والفني بشكل كبير.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.