تذكرتى: بدء حجز تذاكر ستاند أب كوميدى على قنديل فى مهرجان العلمين

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح حجز تذاكر عرض ستاند أب كوميدي علي قنديل وحفل المطرب محمد محسن، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 17 أغسطس الجارى.

ويستمر مهرجان العلمين بإقامة حفلاته الفنية المبهرة ويقدم للجمهور في 17 أغسطس الجاري أيضًا، حفل غنائي للنجم حكيم.

كان الفنان حكيم قد طرح أحدث أغنياته بعنوان "سيبه"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، لتتزامن مع أغانى موسم صيف 2023.