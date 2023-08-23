قبل انطلاقه غدًا.. آخر الاستعدادات لمهرجان الدراما في العلمين الجديدة

كشفت شرمندة الدسوقي مراسلة برنامج “السفيرة عزيزة”، عن الاستعدادات النهائية لـ "مهرجان الدراما" في مدينة العلمين الجديدة قبل انطلاقه غدًا، قائلة: "بدأ العد التنازلي لختام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى تحت شعار "العالم علمين" أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط".

وأضافت شرمندة الدسوقي، خلال مداخلة ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن مهرجان العلمين الجديدة شهدت فعالياته العديد من المفاجآت، لافتة إلى أن مهرجان العلمين الجديدة حرص على أن يجمع بين الترفيه والفن والثقافة والرياضة.

وتابعت: "لدينا غدًا ليلة من أروع ليالي وسهرات مهرجان العلمين الجديدة، حيث سيستقبل مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية تحت شعار "ستين سنة دراما" وسوف تكون دورة استثنائية ليس فقط لوجودها داخل مدينة العلمين الجديدة، لكن أيضاً لأننا سنحتفل خلاله بمرور ستين عامًا على إذاعة أول عمل درامي مصري".

وأشارت إلى أن هذه الدورة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني، كما ستكون لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير جمال عبدالحميد، وستتكون أعضاء اللجنة من الفنان كريم عبدالعزيز، والناقد الفني طارق الشناوي، والنجمة إلهام شاهين.

وأوضحت أن هناك العديد من المفاجآت التي سيشهدها مهرجان القاهرة للدراما، أولها أن الفنان تامر حسني سيحيي الحفل غدًا، بالإضافة إلى الاستمتاع بأعمال الفنان أحمد عصام .