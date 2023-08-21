غدًا.. ختام عروض السيرك الميكسيكى بمهرجان العلمين "العالم علمين"

يختتم مساء غدًا الثلاثاء عروض السيرك الميكسكي والمقام على هامش فاعليات مهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك بعد عدد من العروض التي قدمت على مدار أيام المهرجان، والتي انطلقت عروضه يوم 17 أغسطس الجاري.

ويقدم مهرجان العلمين عروضا خاصة للسيرك المكسيكي، والذي يتميز بتقديم باقة متنوعة من أفضل المحترفين من لاعبى الأكروبات والمهرجين والموسيقيين والعارضين، بالإضافة إلى مجموعة من النمور والأسود والتماسيح.

وطرحت أسعار تذاكر السيرك الميكسيكي عبر موقع "تذكرتي" كالتالي:

الفئة الأولى 2000 جنيه.

الفئة الثانية 1200 جنيه.

الفئة الثالثة 350 جنيهًا.

ويقدم السيرك مجموعة متنوعة من العروض التي تحبس الأنفاس، مثل: عجلة التوازن، وعروض الدراجات الهوائية، والمهرجين، وغيرها من العروض الفريدة.

وأوشكت فعاليات الموسم الأول من مهرجان العلمين الذي يحمل شعار "العالم علمين" على الانتهاء، وذلك من انطلاقه في شهر يوليو الماضي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية التي تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.