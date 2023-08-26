الرابر العالمي "روس" يشعل مسرح العلمين أرينا ويرحب بالجمهور

أشعل مطرب الراب العالمي روس حفله المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يواصل فعاليات للأسبوع السابع على التوالي.

حفل روس بمهرجان العلمين الجديدة

وكان دخول المطرب العالمي مختلف ومميز وسط عاصفة من تصفيق الجمهور، التي امتدت لفترة طويلة حيث دخل بعد فترة من تقديم مقطوعات الموسيقى المختلفة عبر الدي جيه في انتظار صعوده.

وحرص روس على شكر الجمهور على قدومه بهذا العدد الغفير، معبرا عن سعادته بالتواجد بين الجمهور المصري ووجود عدد كبير من معجبيه بمصر" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقبل قليل بدأ حفل مطرب الراب العالمي “روس” بمنطقة العلمين أرينا، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى بمدينة العلمين الجديدة بعد سلسلة متتالية من الحفلات النجاحة خلال فعاليات المهرجان.

واحتشد الجمهور بمنطقة العلمين أرينا بالآلاف، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكمال خلال الساعات الأولى لطرح التذاكر على موقع التذاكر تذكرتي للجمهور لما لروس من شعبية جارفة، خاصة لدى فئة الشباب حول العالم.

وبدأ الدي جيه كالفيناتيل الحفل من خلال مقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الأولى للحفل.

وأقيمت مساء الجمعة، على مسرح العلمين الكبير بمدينة العلمين الجديدة فعاليات حفل المضحكين الشباب الاستاند آب كوميدي محمد حملي وعلاء الشيخ وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج سولد أوت الذي يعرض على منصة “واتش إت” حيث حرص القائمون على مهرجان العلمين على تواجدهم ضمن الفعاليات التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وأدخل الثنائي “حلمي والشيخ” الجمهور في نوبة من الضحك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تقدم بطريقة ساخرة من خلال المواقف في المنازل المصرية والتعامل مع الأطفال وغيرها من المواقف.