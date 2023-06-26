ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل ظهور كريم عبد العزيز في حلقة حوارية مع محمود سعد في "سولد أوت"

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

يستقبل الإعلامي محمود سعد، النجم كريم عبدالعزيز، في حلقة مميزة من برنامج “سولد أوت” وذلك ليعرض حصرياً على منصة واتش آت، يوم الجمعة الموافق 14 يوليو الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح إيوارت في الجامعة الأمريكية في وسط البلد.

 

وعلمت الدستور، أن الحلقة ستحمل العديد من المفاجآت الخاصة بكواليس شخصية للنجم الكبير. 

 

وسيتناول اللقاء الكثير من التفاصيل الحياتية لكريم عبدالعزيز والعديد من الأمور التي لم يفصح عنها من قبل ويتطرق الثنائي محمود سعد وكريم عبد العزيز للكثير من التفاصيل عن علاقتهما الممتدة عبر السنين وعلاقة الصداقة بينهما.

كما يتحدث كريم عبدالعزيز عن كواليس فيلمه الجديد “بيت الروبي”، وتفاصيل القصة والعديد من الأمور التي تخص التعاون مع أفراد العمل، كاشفا عن رأيه في المنافسة بموسم عيد الأضحى والأفلام المعروضة خلاله.

 

وأشاد الجمهور بالثنائية الهائلة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومستوى التفاهم بينهما والكوميديا التي خرجت من المشاهد بينهما، وكذلك أداء الأطفال ونور وتارا عماد وضيوف الشرف في الفيلم الجديد.  

 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

 

سينرجي فيلم سينرجي فيلمز لإعلامي محمود سعد كريم محمود عبدالعزيز كريم عبدالعزيز كريم محمود كريم عبد العزيز كريم عبد لجامعة الأمريكية

الأكثر قراءة

النيابة تتوجه إلى "عقار الإسكندرية" المنهار.. وتُصدر قرارات عاجلة

"ملكة المقاطع المخلة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي (صور)

طب بيطرى بالإسماعيلية: المجازر جاهزة لأضاحى العيد

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

استخدام بلا قيد.. ما يفعله الإفراط فى تناول المضادات الحيوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟