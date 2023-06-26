تفاصيل ظهور كريم عبد العزيز في حلقة حوارية مع محمود سعد في "سولد أوت"

يستقبل الإعلامي محمود سعد، النجم كريم عبدالعزيز، في حلقة مميزة من برنامج “سولد أوت” وذلك ليعرض حصرياً على منصة واتش آت، يوم الجمعة الموافق 14 يوليو الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح إيوارت في الجامعة الأمريكية في وسط البلد.

وعلمت الدستور، أن الحلقة ستحمل العديد من المفاجآت الخاصة بكواليس شخصية للنجم الكبير.

وسيتناول اللقاء الكثير من التفاصيل الحياتية لكريم عبدالعزيز والعديد من الأمور التي لم يفصح عنها من قبل ويتطرق الثنائي محمود سعد وكريم عبد العزيز للكثير من التفاصيل عن علاقتهما الممتدة عبر السنين وعلاقة الصداقة بينهما.

كما يتحدث كريم عبدالعزيز عن كواليس فيلمه الجديد “بيت الروبي”، وتفاصيل القصة والعديد من الأمور التي تخص التعاون مع أفراد العمل، كاشفا عن رأيه في المنافسة بموسم عيد الأضحى والأفلام المعروضة خلاله.

وأشاد الجمهور بالثنائية الهائلة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومستوى التفاهم بينهما والكوميديا التي خرجت من المشاهد بينهما، وكذلك أداء الأطفال ونور وتارا عماد وضيوف الشرف في الفيلم الجديد.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".