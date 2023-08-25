مهرجان العلمين.. وزير الرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، اليوم الجمعة، فعاليات بطولة التجديف، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وحيد خطاب مدير مركز المعلومات بالمديرية.

أول بطولة تجديف شاطئ في البحر المتوسط في مصر

وأكد وزير الشباب أن مهرجان العلمين يشهد خلال مدة إقامته استضافة ما يزيد عن 12 بطولة وفعالية قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيمها والإشراف عليها بالتعاون مع الاتحادات المختلفة، وتعتبر أول بطولة تجديف شاطئ في البحر المتوسط في مصر والتي تضم سباقات فئة الـopen في 5 تصنيفات (M1x, W1x, Mix4x, M4x, W4x).

100 متسابق من مختلف دول العالم

وتابع وزير الشباب والرياضة أن أول بطولة جمهورية خاصة بتجديف الشواطئ تشهد مشاركة لاعبين من جميع أنحاء الجمهورية حيث تقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، وبمشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم.