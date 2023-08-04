الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل شباب ورياضة مطروح يتابع فعاليات معسكر "يلا كامب"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الأول من معسكر يلا كامب والذي تم أقامته بشاطئ الأبيض تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وحصلت “الدستور” على صور لزيارة المشاركين في معسكر “يلا كامب” بالكهوف البحرية.

ونقل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح تحيات وزير الشباب ومحافظ مطروح للمشاركين في معسكر يلا كامب وعددهم 70 مشاركًا من مختلف محافظات الجمهورية.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تضمنت فعاليات اليوم الأول نصب المخيم وتجهيز المعسكر، ثم البدء في النشاط الرياضي والألعاب الشاطئية "كرة قدم، وكرة طائرة شاطئية، ألعاب مضرب، ألعاب ترفيهية، كياك وتجديف" ثم زيارة منطقة الكهوف البحرية.

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وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، على أن تتضمن أيضًا فعاليات اليوم الأول جولة حرة بمنطقة السوق بمطروح التجمع حول حلقة النار وذلك تحت إشراف لجنة من إدارة الرياضة، محمد أنور مدير إدارة الرياضة وأحمد شحاتة ورضا الششتاوي الأخصائيين بإدارة الرياضة بالمديرية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب ورياضة مطروح فعاليات اليوم الأول يلا كامب مطروح

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