السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" حقيقة وعد الرئيس عدلى منصور بالإفراج عن أسترالى فى قضية الماريوت

المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" كان يبلغ عددهم حوالى 10 متهمين. 

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن من ضمن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" المتهم السابع كان أسترالي الجنسية، والمتهمين الخمس الأوائل كانوا  صحفيين في "الجزيرة".

وأشار إلى أنه تمت إثارة حالة من الزوبعة من خلال شائعة بأنهم أخذوا وعدًا من الرئيس عدلي منصور وقتها بالإفراج عن المتهم السابع الأسترالي الجنسية، معقبا: "هذا لم يحدث وحكمت على المتهم الأسترالي بعشر سنوات سجن". 

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

قضية خلية الماريوت متهمين خلية الماريوت محمد ناجى شحاتة برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز

الأكثر قراءة

ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" حقيقة وعد الرئيس عدلى منصور بالإفراج عن أسترالى فى قضية الماريوت

المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل صادمة فى مذبحة كرداسة

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": قضيت مهمتى بما يرضى الله وأصابنى الحزن بعد التفرغ

أسعار أفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 26-8-2023

ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" شيئًا غريبًا ارتكبه الدفاع فى قضية "مذبحة كرداسة"

جدول ترتيب الدورى السعودى بعد انتهاء الجولة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة