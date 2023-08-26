ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" حقيقة وعد الرئيس عدلى منصور بالإفراج عن أسترالى فى قضية الماريوت

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" كان يبلغ عددهم حوالى 10 متهمين.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن من ضمن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" المتهم السابع كان أسترالي الجنسية، والمتهمين الخمس الأوائل كانوا صحفيين في "الجزيرة".

وأشار إلى أنه تمت إثارة حالة من الزوبعة من خلال شائعة بأنهم أخذوا وعدًا من الرئيس عدلي منصور وقتها بالإفراج عن المتهم السابع الأسترالي الجنسية، معقبا: "هذا لم يحدث وحكمت على المتهم الأسترالي بعشر سنوات سجن".

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.