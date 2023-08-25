حمزة نمرة يتصدر ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "عالم كدابة"

حقق الفنان حمزة نمرة نجاحا كبيرا بأغاني ألبومه الجديد الذي قرر أن يطرحه بمثابة أغنية منفردة يفصلها أيام فيما بينهم، وتصدر ترند يوتيوب، حيث احتل المركز الأول بأحدث أغنياته “عالم كدابة”، حاصدًا مليون مشاهدة خلال يوم من طرحها.

“عالم كدابة” من كلمات: حسام سعيد، ألحان: عمرو الشاذلي- أحمد الشاذلي، توزيع، وميكساچ: عمرو الخضري، جيتار: مصطفى نصر، صولو اورج : محمود شاهي، ربابة: امير سرور.



وتقول كلمات أغنية عالم كدابة:

شافوا عندي حاجة حلوة حبوا منها يخطفوا .. قربوا مني زيادة و طبلولي وسقفوا

و لما أخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا

اختفوا .. اختفوا

عيش وملح .. أصول وعشرة كل دول اتبخروا .. واللي ياما جريت عشانهم

عني هما اتأخروا .. ده اللي يلقى واحد أصيل

في الزمان ده يقدره .. ويبخروا ويبخروا

آه ياناس مش صافية جبتولنا الكافية .. ضمايركوا بعافية

مفيكوش غير عين .. يا نفوس قلابة

يا عالم كدابة .. بتقولوا غلابة

ده غلابة مين؟ .. آه ياناس مش صافية جبتولنا الكافية

ضمايركوا بعافية .. مفيكوش غير عين

يا نفوس قلابة .. يا عالم كدابة