الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة نمرة يتصدر ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "عالم كدابة"

حمزة نمرة
حمزة نمرة

حقق الفنان حمزة نمرة نجاحا كبيرا بأغاني ألبومه الجديد الذي قرر أن يطرحه بمثابة أغنية منفردة يفصلها أيام فيما بينهم، وتصدر ترند يوتيوب، حيث احتل المركز الأول بأحدث أغنياته “عالم كدابة”، حاصدًا مليون مشاهدة خلال يوم من طرحها.

“عالم كدابة” من كلمات: حسام سعيد، ألحان: عمرو الشاذلي- أحمد الشاذلي، توزيع، وميكساچ: عمرو الخضري، جيتار: مصطفى نصر، صولو اورج : محمود شاهي، ربابة: امير سرور.
 

 

وتقول كلمات أغنية عالم كدابة:

شافوا عندي حاجة حلوة حبوا منها يخطفوا .. قربوا مني زيادة و طبلولي وسقفوا

و لما أخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا

اختفوا .. اختفوا

عيش وملح .. أصول وعشرة كل دول اتبخروا .. واللي ياما جريت عشانهم

عني هما اتأخروا .. ده اللي يلقى واحد أصيل

في الزمان ده يقدره .. ويبخروا ويبخروا

آه ياناس مش صافية جبتولنا الكافية .. ضمايركوا بعافية

مفيكوش غير عين .. يا نفوس قلابة

يا عالم كدابة .. بتقولوا غلابة

ده غلابة مين؟ .. آه ياناس مش صافية جبتولنا الكافية

ضمايركوا بعافية .. مفيكوش غير عين

يا نفوس قلابة .. يا عالم كدابة

اغنية حمزة نمرة أغنية يوتيوب البوم حمزة نمرة الجديد حمزة نمرة عالم كدابة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 7 اشخاص إثر انفجار «أنبوبة» داخل مطعم ببورسعيد

القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى غدًا

الأهلى يتلقى إخطارًا من "كاف" بوصول مكافأة دورى أبطال إفريقيا

موعد دخول المدارس 2023 بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي

بعد انضمام مصر.. أستاذ إدارة: زيادة فى الوزن النسبى لمجموعة "بريكس" عالميًا

غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى «خلية التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)