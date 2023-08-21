حمزة نمرة يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية "عالم كدابة".. الأربعاء

يواصل المطرب حمزة نمرة طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “رايق” والذي حقق ردود أفعال قوية منذ طرح أغنياته بشكل منفرد.

ويستعد حمزة نمرة لطرح أغنية جديدة بعنوان “عالم كدابة” وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

وتعتبر أغنية “عالم كدابة” هي ثامن أغنيات ألبوم حمزة نمرة الجديد “رايق” والذي حققت أغنياته ردود أفعال قوية منذ ان بدأ في طرحها منذ شهر وحققت أغنياته نسب مشاهدات كبيرة تخطت الملايين كما استحوذ حمزة نمرة على أكثر من مركز بأغنيات ألبوم “رايق” عبر موقع “يوتيوب”.

وطرح حمزة الأسبوع الماضية أغنية “مش سليم” والتي كسرت حاجز المليون مشاهدة وهي من كلمات محمود فاروق، وألحان أندريه مينا وحمزة نمرة، وتوزيع وميكساچ أندريه مينا، وتقول كلمات الأغنية: “جزء كان تعبان وخف، وجزء لسه للأسف، كان زمان عفريت دفنته، بعد فترة رجعلي ألف، مش يا ماضي لسه سايبك، إيه بقى تاني اللي جايبك، كنت ماشي خلاص كويس، مرّة واحدة شريطي سف، تاني تاني، ارجع يا ماضي تاني، يلا فكرني إن انا لسه واقف مكاني، عادي عادي، أصلي اتعودت عادي، هات بقى أخرك، ما هو يا انا يا انت الليلادي، ارجع يا ماضي تاني، يلا فكرني إن أنا لسه واقف مكاني، عادي عادي، أصلي اتعودت عادي، هات بقى أخرك، ماهو يا أنا يا انت الليلادي.”.