لحيازتهما 300 طربة حشيش.. حبس عاطلين بقصد الاتجار فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو بقصد الاتجار به على عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

إخطار أمني

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لإحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجرامًا ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. حبس عاطلين ضبطا بـ100 طربة حشيش وبندقية خرطوش في العامرية بالإسكندرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكارى، والمستشار إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 21557 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.