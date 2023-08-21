الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تعاقب مزور الإجازات بالإسكندرية بالحبس والعزل من الوظيفة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم، قارار يقضي بمعاقبة موظف بالحبس 6 أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنة وتغريمه مبلغًا ماليًا 15449690 جنيهًا ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في الإجازات الرسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم النجادي.
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية نماذج إجازات مرضية علي غير الحقيقة.

كشفت التحقيقات، قيام المتهم "م. ا، خ" محاسب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بصفته موظفًا عامًا استولى بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغت 15449.690 جنيهًا، (خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا)، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة، بأن قدم لجهة عمله اختارت بإجازات مرضية تفيد مرضه علي خلاف الحقيقة، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية بأن أشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي عدد 3 إخطارات أجازت مرضية والمنسوب صدرهم لمستشفى كرموز العام التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وقدمها لجهة عمله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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