حبس عاطلين ضبطا بـ100 طربة حشيش وبندقية خرطوش في العامرية بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما كمية من مخدر الحشيش الافيون، وبندقية خرطوش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

و تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

- تفاصيل الواقعة



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض على الأول وبتفتيشه عثر علي 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار مبلغ مالى، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام وكمية لمخدر الأفيون ومبلغ مالى وسلاح أبيض، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- المشدد 3 سنوات لعاطل روج الحشيش في الرمل بالإسكندرية



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر السلاح الأبيض المضبوطين، والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 18 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، بأن التحريات، التي أكدتها مفادها قيام المتهم " م.ح.ا" عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته يناول أحد عملائه قطعة حشيش من علبه معدنية بحوزته وحال ذلك ظهر من طيات ملابس المتهم مقبض سلاح أبيض مطواة.

فتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع العلبة المعدنية من يده، وكذلك السلاح الأبيض وأثناء ذلك لاذا العميل بالفرار ، وتبين أن العلبة تحوي بداخلها علي عدد 3 قطع حشيش كبيرة الحجم ،وتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجارته الغير مشروعة وكذلك تجزئه المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش و زنت 36.33 جراما ،وان السلاح الأبيض المضبوط والنصل ملوث بآثار مادة الحشيش، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.