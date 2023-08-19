حبس تاجر مخدرات ضبط بــ"60 طربة حشيش" في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دوائر اقسام الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.