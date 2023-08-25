الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطاني يحذر: البنية التحتية بأمريكا مهددة بسبب موجة الحرارة القياسية

أرشيفية
أرشيفية

حذر خبراء أن البنية التحتية وقطاع النقل يمكن أن ينهارا تحت الضغط الشديد الناجم عن موجة الحرارة القياسية، و التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ، من تكساس إلى الغرب الأوسط، وفقا لصحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة ارتفعت في الغرب الأوسط وتكساس، مع توقع المزيد من الحرارة الخطيرة.

وتسببت موجة الحر القاسية في إتلاف الطرق وخطوط المياه وأجبرت على إخلاء دار لرعاية المسنين هذا الأسبوع حيث تستعد بعض المدن لدرجات حرارة ثلاثية الأرقام خلال أغسطس، وفي نبراسكا، توفي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا ترك في شاحنة ساخنة، وفي تكساس، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية.

رأي خبير الأرصاد الجوية

وقال أليكس لاميرز، خبير الأرصاد الجوية المنسق في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنه من المتوقع أن تصبح الحرارة "خطرة على الشخص العادي" إذا لم يكن لديه مكيف هواء.

txt

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

وقال "لاميرز" إن درجات الحرارة بلغت أكثر من 110 درجات في مدن تكساس ولويزيانا أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. وقال إن وطأة الحرارة المستمرة ضربت ولايات من فلوريدا إلى نيو مكسيكو.

 ارتفاع الطلب وانخفاض الاحتياطيات

وطلب مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس من السكان مرتين الأسبوع الماضي الحفاظ على الطاقة بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض الاحتياطيات، وأصدرت الوكالة نشرة جوية من الأربعاء إلى 27 أغسطس.

وقالت أليسون سيلفرستين، محللة الطاقة المستقلة المقيمة في تكساس والمستشارة السابقة لهيئة تنظيم الطاقة بالولاية، إن المجلس لم يتعرض لانقطاع التيار الكهربائي طوال الصيف على الرغم من الحرارة الشديدة وارتفاع الطلب

وقالت: “على الأقل تتمتع سيارتك في رحلة طويلة بفرصة الراحة طوال الليل والتهدئة، والكثير من هذه المصانع تعمل دون توقف، أو قريبة جدًا منها، منذ يونيو الماضي”.

موجه الحرارة الولايات المتحدة ذا اندبندنت البريطانية قطاع النقل البنية التحتية

مواد متعلقة

تقارير دولية: انضمام مصر والعرب لـ"بريكس" يمنحه ثقلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا

بعد تسليم نفسه.. سيناريوهات محاكمة ترامب فى قضية انتخابات جورجيا

معهد بحثي أمريكي: انضمام مصر والعرب لـ"بريكس" يضيف ثقلًا مهما للتكتل

"الجارديان": انضمام مصر والدول الكبرى المنتجة للنفط لـ"بريكس" يشكل الاقتصاد العالمى

بلومبرج: ثقل تكتل "بريكس" يزداد بعد انضمام مصر والعرب

تقرير صينى: بريكس سعت إلى ضم دول ذات موقع استراتيجى مثل مصر

بعد التوسع الأخير.. المونيتور: "بريكس" يتطلع للعمل كمكافئ للغرب وبديل للنظام العالمى

الجارديان: تجار التجزئة فى بريطانيا يخططون لخفض الوظائف

الأكثر قراءة

بعد "حضن العلمين".. كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى صداقة لا تنتهى (صور)

أحمد الشيخ.. "الدستور" ترصد السيرة الذاتية لرئيس البورصة الجديد

الأرصاد السعودية: عاصفة قوية ستضرب مكة.. والحرارة فى المدينة المنورة 50 درجة

محمود الليثى يتألق فى حفله بمهرجان العلمين الجديدة

"ابن شقيق زوجها".. مباحث أسوان تكشف لغز مقتل "سيدة كوم أمبو"

وزير الأوقاف: افتتاح وتطوير 10500 مسجد فى عهد الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)