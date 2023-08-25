تقرير بريطاني يحذر: البنية التحتية بأمريكا مهددة بسبب موجة الحرارة القياسية

حذر خبراء أن البنية التحتية وقطاع النقل يمكن أن ينهارا تحت الضغط الشديد الناجم عن موجة الحرارة القياسية، و التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية ، من تكساس إلى الغرب الأوسط، وفقا لصحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة ارتفعت في الغرب الأوسط وتكساس، مع توقع المزيد من الحرارة الخطيرة.

وتسببت موجة الحر القاسية في إتلاف الطرق وخطوط المياه وأجبرت على إخلاء دار لرعاية المسنين هذا الأسبوع حيث تستعد بعض المدن لدرجات حرارة ثلاثية الأرقام خلال أغسطس، وفي نبراسكا، توفي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا ترك في شاحنة ساخنة، وفي تكساس، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية.

رأي خبير الأرصاد الجوية

وقال أليكس لاميرز، خبير الأرصاد الجوية المنسق في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنه من المتوقع أن تصبح الحرارة "خطرة على الشخص العادي" إذا لم يكن لديه مكيف هواء.

وقال "لاميرز" إن درجات الحرارة بلغت أكثر من 110 درجات في مدن تكساس ولويزيانا أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. وقال إن وطأة الحرارة المستمرة ضربت ولايات من فلوريدا إلى نيو مكسيكو.

ارتفاع الطلب وانخفاض الاحتياطيات

وطلب مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس من السكان مرتين الأسبوع الماضي الحفاظ على الطاقة بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض الاحتياطيات، وأصدرت الوكالة نشرة جوية من الأربعاء إلى 27 أغسطس.

وقالت أليسون سيلفرستين، محللة الطاقة المستقلة المقيمة في تكساس والمستشارة السابقة لهيئة تنظيم الطاقة بالولاية، إن المجلس لم يتعرض لانقطاع التيار الكهربائي طوال الصيف على الرغم من الحرارة الشديدة وارتفاع الطلب

وقالت: “على الأقل تتمتع سيارتك في رحلة طويلة بفرصة الراحة طوال الليل والتهدئة، والكثير من هذه المصانع تعمل دون توقف، أو قريبة جدًا منها، منذ يونيو الماضي”.