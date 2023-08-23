الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل ثانى عاصفة تضرب الولايات المتحدة خلال أسبوع

العاصفة الاستوائية
العاصفة الاستوائية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة الاستوائية هارولد وصلت إلى اليابسة في جزيرة بادري بولاية تكساس في خليج المكسيك صباح الثلاثاء. 

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية إلى جنوب تكساس وشمال المكسيك أثناء تحركها إلى الداخل.

وهارولد ثاني عاصفة مسماة تضرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن وصلت العاصفة الاستوائية هيلاري إلى اليابسة في المكسيك يوم الأحد وتحركت شمالًا، مما أدى إلى هطول أمطار قياسية على جنوب كاليفورنيا.

تفاصيل وصول العاصفة هارولد إلى تكساس

واعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت وسط أمريكا، كانت العاصفة تقع على بعد حوالي 20 ميلاً شرق جنوب شرق هيبرونفيل بولاية تكساس، وفقًا لمركز الأعاصير. 

وبلغت سرعة الرياح القصوى 45 ميلاً في الساعة وكانت تتجه من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 21 ميلاً في الساعة.

وامتدت رياح العاصفة الاستوائية لمسافة تصل إلى 115 ميلاً من مركز هارولد مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 35 ميلاً في الساعة مسجلة في فالفورياس، تكساس، جنوب غرب كوربوس كريستي. وكان من المتوقع أن تضعف العاصفة مع تحركها إلى الداخل.

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير العاصفة الاستوائية هارولد جزيرة بادري كوربوس كريستي

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