ارتفاع قياسي لمنطاد سويسرا في ظل موجة الحرارة التي ضربت أوروبا

قال خبراء الأرصاد الجوية إن منطادًا سويسريًا للطقس اضطر إلى الصعود إلى ارتفاع غير مسبوق يبلغ 5300 متر (17400 قدم) قبل أن تنخفض درجة الحرارة إلى 0 درجة مئوية (32 فهرنهايت)، مع استمرار موجة الحر في أواخر الصيف وحرائق الغابات في ضرب مساحات شاسعة من القارة الأوروبية.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم العثور على رجل ميتًا في حريق اندلع في شمال أثينا يوم الاثنين حيث حذرت الحكومة اليونانية من خطر "شديد" باندلاع حريق في جميع أنحاء البلاد، في حين تم وضع أكثر من نصف البر الرئيسي في فرنسا في حالة تأهب من الحرارة الكهرمانية.

قالت MétéoSuisse إن خط الدرجة الصفرية - الارتفاع الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد ، والذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا للأرصاد الجوية خاصة في المناطق الجبلية - تم قياسه عند 5298 مترًا بين عشية وضحاها.

وقالت الخدمة إن الرقم الذي تم تسجيله بواسطة منطاد طقس تم نقله من باييرن في غرب سويسرا، يمثل "رقمًا قياسيًا منذ بدء المراقبة في عام 1954"، متجاوزًا الارتفاع السابق البالغ 5184 مترًا والذي "تم تحديده فقط في يوليو من العام الماضي".

قال “MétéoSuisse” إن خط 0C "يؤثر على الغطاء النباتي وخط الثلج ودورة المياه، وبالتالي يكون له تأثير كبير على موائل البشر والحيوانات والنباتات على حد سواء"، كان متوسط ارتفاعه 2570 مترًا فوق مستوى سطح البحر في الفترة من 1991 إلى 2020، ويتأرجح بين 1000 و2000 متر في الشتاء، و3000 و4000 متر في الصيف.

وقالت الخدمة إنه في العقود الأخيرة "تسبب تغير المناخ البشري المنشأ في ارتفاع ارتفاع خط الدرجة الصفرية بشكل كبير في كل موسم"، مشيرة إلى أن السجلات المتتالية للمؤشر قد تم تحديدها جميعًا في السنوات العشر الماضية.

كما أوضح الخبراء إن منطقة استثنائية من الضغط المرتفع عبر قارة أوروبا تتمركز فوق جبال الألب خلقت قبة حرارية من المتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية أو قريبة من مستويات قياسية في عدة مناطق حتى يوم الأربعاء على الأقل.

وفي اليونان، تم العثور على راعي حاول إنقاذ حيواناته ميتًا عندما اندلع حريق بالقرب من بيوتيا، على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) شمال أثينا.

وأفادت وكالة فرانس برس أنه تم إخلاء الأشخاص الموجودين على الشاطئ وفي منطقتين بالقرب من الحريق.

اندلع حريق غابات آخر في جزيرة إيفيا يوم الإثنين، بينما استمرت الحرائق أيضًا في الخروج عن السيطرة لليوم الثالث في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية، حيث تم إجلاء 12 مجتمعًا في نهاية الأسبوع، دعا وزير الحماية المدنية، فاسيليس كيكيلياس، إلى "اليقظة العامة الشديدة" في جميع أنحاء البلاد.