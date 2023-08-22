ارتفاع درجات الحرارة فى الولايات المتحدة إلى مستوى حطم الأرقام القياسية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن درجات الحرارة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى حطم الأرقام القياسية مع توقعات باستمرار موجة الحر.

وقالت الصحيفة: “استمرت درجات الحرارة المرتفعة في منطقة واسعة من وسط الولايات المتحدة، وتم تسجيل درجات حرارة عالية قياسية في تكساس وولايات أخرى، وتم إخبار الناس بضخ الماء الإضافي أثناء أعمال الزراعة أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والتحقق من الجيران للتأكد من توفر تكييف الهواء”.

وقالت سارة راسل، مفوضة وكالة إدارة الطوارئ في سانت لويس: “يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة هذه على أصدقائنا وعائلاتنا وجيراننا الذين قد يعيشون بمفردهم، خاصة إذا حدوا من استخدامهم لمكيفات الهواء، ونحث الجميع على التوقف وزيارة أحبائهم لضمان صحتهم وبصحة جيدة خلال هذه الحرارة الشديدة."

ومن المتوقع أن تصل منطقة دالاس فورت وورث إلى 110 درجة فهرنهايت (43.3 درجة مئوية) يوم الأحد بعد أن تصل إلى 108 درجة فهرنهايت (42.2 درجة مئوية) حسبما قالت سارة بارنز ، خبيرة الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وكان الرقم القياسي لتلك التواريخ هو 107 فهرنهايت (41.7 درجة مئوية) ، المحدد في عام 2011.

وقالت بارنز إن "المنطقة لا تبرد بدرجة كافية في الليل، وسيساهم هذا حقًا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، وهذا هو الشاغل الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالناس والحرارة".

وأكد التقرير أن موجة الحر التي تسببت في البؤس في نهاية هذا الأسبوع هي آخر مرة تعاقب الولايات المتحدة هذا العام.

ولطالما حذر العلماء من أن أزمة المناخ، مدفوعة بحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات وبعض الممارسات الزراعية، ستؤدي إلى نوبات أكثر وطويلة من الطقس المتطرف بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة.