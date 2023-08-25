النائب عمرو فهمى: ندعم السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق التنمية الشاملة

ثمن المهندس عمرو فهمي، عضو الهيئة العليا ل حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إعلان حزب مستقبل وطن تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن تولى الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلي الجمهورية الجديدة.

وأضاف فهمي، في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذا التأييد جاء من أجل الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار الـ9 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس حازم وحاسم في قراراته يعمل لمصلحة المواطن والوطن ويسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتأسيس الجمهورية الجديدة.

السيسي حقق الكثير من الإنجازات

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والصحية والتعليمية، وغيرها وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء بصفة خاصة، مؤكداً أن ذلك الأمر كان واضحا فى مختلف المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى للارتقاء بمعيشة المواطن البسيط، وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى غيرت حياة 60 مليون مواطن للأفضل، وبرنامجا تكافل وكرامة اللذان يدعمان ما يقرب من 6 ملايين أسرة دعما ماليا شهريا، وغيرهما من المبادرات المهمة.

ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد عام 2014 ، وهو حريص على استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم، بجانب دعم الأسر الأكثر احتياجا بحزم الحماية الاجتماعية؛ بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة.