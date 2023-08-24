الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

تواصل الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة إستعداداتها علي قدم وساق للإعلان وبشكل رسمي عن الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية المقبلة 2024م، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ أيام قليلة، اجتماعًا لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية.

الجدول الزمني للانتخابات

وصرح المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه قريب عقب التأكد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية.

نماذج المحررات الخاصة

واستعرض مجلس إدارة الهيئة نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم مناقش مسألة "الحبر الفوسفوري" الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكل مكوناته حرصًا من الهيئة على الناخبين.


واستعرض مجلس إدارة الهيئة أيضا القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات، في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، كما تم مناقشة الترتيبات التي ستجري في السفارات والبعثات الدبلوماسية للخارج استعدادا أيضا لتصويت المصريين في الخارج في تلك الانتخابات . 

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا

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رئيس الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بإشراف قضائى

بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة القومية للبريد

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية من خلال الهيئة القومية للبريد.

ويأتي التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات وهيئة البريد المصرى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية، حيث إن البريد المصري يمتلك إمكانات كبيرة، فقررت الهيئة الاستفادة من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

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وقامت الهيئة الوطنية بمعاينة جميع اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية للتأكد من سلامتها الإنشائية والفنية لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم.

 

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رئيس الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بإشراف قضائى

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