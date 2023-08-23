الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات: نرحب بأى منظمة محلية ودولية والحبر الفسفورى هو ضمان الناخب

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم إصدار بيان صحفي منذ يومين تم الإعلان فيه عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة بعض المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، وهذه المستندات تستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة وبعضها يستخدم داخل الهيئة نفسها، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن الاستعداد لتوفير كميات من الحبر الفسفوري لاستخدامها في الانتخابات.

 الحبر الفسفوري هو أحد الضمانات للناخب

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، أن الحبر الفسفوري هو أحد الضمانات للناخب لأداء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكل المواعيد الإجرائية قريبًا.

هيئة البريد تنقل المهمات واللوجستيات الخاصة بالهيئة

وواصل: "إنه تم توقيع بروتوكول بالأمس مع هيئة البريد المصري للاستفادة من انتشارهم الواسع على مستوى أنحاء الجمهورية للمساعدة في نقل المهمات واللوجستيات الخاصة بالهيئة".

وتابع أنه من المعروف في المراحل السابقة أن الناخب يمكنه الدخول على موقع الهيئة على الإنترنت ويكتب رقم بطاقة الرقم القومي ويظهر له مقر اللجنة الانتخابية ولكن نسعى لتوفير تقنية حديثة خاصة بمعرفة الموقع الجغرافي للشخص ويمكن من خلال عمل مشاركة للموقع والسير من خلال الموبايل للوصول للجنة الانتخابية الخاصة به.

نرحب بأي منظمة محلية أو دولية من خلال الشروط والتصاريح

وأردف أن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة له بأن القضاة متواجدون منذ لحظة الإعداد للجدول الزمني والوصول للانتخابات ثم الفرز وإعلان النتيجة، موضحًا أن هناك بعض المنظمات الموجودة والمقيدة بالفعل ولها تصاريح سابقة، والموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات به ما يخص بتسجيل المنظمات ونرحب بأي منظمة محلية أو دولية من خلال الشروط والتصاريح التي يتم استخراجها من قبل الهيئة.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الحبر الفسفوري انتخابات الرئاسة 2024

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