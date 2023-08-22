رئيس الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بإشراف قضائى

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهدف من توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد؛ يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال تصريحات لفضائية "إكسترانيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت اليوم، اجتماعًا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.