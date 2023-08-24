حزب مستقبل وطن: الوصول للأمان كلف مصر الكثير من أبنائها بالجيش والشرطة

أكد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن دعم وتيأيد الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 جاء بعد قناعة كاملة من أجل استكمال الرئيس السيسي لإنجازاته.

- الأمان عند أي مواطن يأتي في المقام الأول

وأشار خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إلي أنه تم تقييم ودراسة أوضاع مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، ووجدنا قيام الرئيس السيسي بكل مهامه في مختلف المجالات على أكمل وجه حتى نهض ونجح في كل الملفات، موضحاً أنه خلال فترة الإرهاب كنا نطمح بالقضاء عليه فقط من دون أي تطورات أخرى، كون الأمان عند أي مواطن يأتي في المقام الأول قبل المآكل والشرب، وهذا وضع طبيعي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الوصول للأمان كلف مصر الكثير من أبنائها بالجيش والشرطة الذين لا يقدروا بثمن، فضلا عن الثمن المادي إذ إنها كانت تعتبر حرب استنزفت كل موارد البلد وميزانيتها، مثل حروب 1973 و1967.

تنمية في مختلف القطاعات

وعلى مستوى التنمية الشاملة، قال عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، شهدنا تنمية في مختلف القطاعات الأخرى بآخر 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، ومنها المشروعات القومية في الطرق والمدن الجديدة و تجديد البنية التحتية وغيرهم من الإنجازات.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على دعمه لترشح الرئيس السيسي الذي وضع أساس الجمهورية الجديدة.