"مستقبل وطن" يناقش أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن مركز باريس، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة خاصة الشباب، لبحث سبل الإعداد للاستحقاقات القادمة وأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وقال سيد رشوان، أمين مركز باريس، إن الاجتماع تناول توعية كوادر وأمناء الحزب وأعضائه بالمركز وقراه، عن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وعملية الحشد الجماهيري وعمليه التنظيم أمام وخارج اللجان وحث الشباب من الجنسين على المشاركة في التصويت الانتخابي.

وأضاف "رشوان" أن الاجتماع تناول أهمية المشاركة والاحتشاد الوطني بكامل طوائفهم تحت شعار "مصلحة الوطن" أمام صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات مهمة وطنية بطلها الشعب المصري، ومشاركته في العملية الانتخابية تعكس شعور المواطن بأن المشاركة واجب والتزام تجاه المجتمع، والرغبة في مشاركة الآخرين في تطوير وتحسين المجتمع، وتنميته وتقوية الروابط بين مختلف فئاته سعيًا للحياة الأمنة، وتحقيق نوع من التكامل والتفاعل بين طبقات الشعب نحو أهداف التنمية المشتركة٠

"رشوان": صندوق الاقتراع الحارس الواقي للوطن من أي صراع

قال "رشوان" إن المشاركة الانتخابية توحد الفكر الجماعي لأبناء الأمة الواحدة نحو وحدة الهدف والمصير المشترك، والرغبة في بذل الجهد لمساندة الدولة والتخفيف عنها، وصندوق الاقتراع هو الحارس الواقي للوطن من أي صراع، والحامي لما تتعرض له البلاد من مخاطر داخلية وخارجية.

حضر الاجتماع كل من عبدالله حسب النبي الأمين المساعد بمركز باريس، وفرحات شعيرة، أمين التنظيم بالمركز، ولفيف من أمناء وأعضاء الحزب بمركز باريس وقراه.

كما نظمت أمانة الحزب بمركز الخارجة، احتفالية لدعم ذوي الهمم والإرادة، من أبناء مركز الخارجة وقراه.

وقال عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إن الحزب نظم احتفالية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لدعم ومساندة ذوي الهمم والإرادة، وذلك بمقر مركز التنمية الشبابية بالخارجة، حيث تم تقديم حقيبة مدرسية ومجموعة من الهدايا العينية لهم بدعم من إسامة ثابت أمين مساعد الحزب بمركز الخارجة، وذلك لرسم البهجة على المشاركين و تخفيف الأعباء عن أسرهم والتواصل معهم للمساهمة في توفير احتياجات ذوي الهمم خاصة للحالات الأولى بالرعاية.