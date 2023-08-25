لافروف لجوتيريش: سنعود لاتفاقية الحبوب إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها

أبلغ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، إن موسكو ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها.

وأضافت الخارجية الروسية فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - مساء الخميس، إنه ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف مبادرة البحر الأسود، كرر سيرجى لافروف موقف موسكو بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسى.