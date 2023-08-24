الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال على مهرجان "الرسم على الأسفلت" في دمياط

رأس البر
رأس البر

 شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي و نواب المدينة؛ مهرجان الرسم على الرمال بشاطئ 63 والذي تنظمه الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومكتبة مصر العامة بدمياط والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على الشاطئ بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين بالمكتبة في مجال الرسم، ومشاركات متميزة من الأطفال ذوي الهمم، بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية وفعاليات المكتبة المتنقلة المزودة بمجموعة متنوعة من الكتب للاستعارة الداخلية والأنشطة الترفيهية والرسم على وجوه الأطفال، يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة لتشجيع المواهب بالإضافة لخدمة المصطافين ورواد رأس البر، إذ لاقى المهرجان إقبال ومشاركات متميزة من رواد المنطقة.

واستقلبت مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف  نواب المدينة؛ أطفال مكتبة مصر العامة وذويهم وبمشاركة متميزة للأطفال من ذوي الهمم، ضمن مبادرة "البنك الأخضر" التي أطلقتها الوحدة بالتنسيق بين إدارات العلاقات العامة والحدائق وفريق الابتكار والتميز بالوحدة؛ بهدف نشر الوعي البيئى والتعريف بأهمية النباتات ودورها في تنقية الهواء ودور المبادرة في تعزيز الرصيد الأخضر لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة ودور المجتمع في الحفاظ عليها والتعاون مع فريق عمل الوحدة لتحقيق هذا الهدف، كما تم توزيع بورشورات توعوية على الأطفال للتأكيد على الفكرة وحثهم على نشرها.

وعلى هامش الزيارة قام عدد من الأطفال بالاستلهام من المزروعات والطبيعة الخضراء لممارسة نشاط الرسم، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة وما تستهدفه للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وفي إطار جهود الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة المجتمعية الفعالة خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين.

وتابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذي تضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

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