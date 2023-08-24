«صحة دمياط»: 47 عيادة مسائية تقدم خدماتها المجانية في جميع التخصصات

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، عن توافر 47 عيادة مسائية بالمستشفيات تبدأ من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا.

وأشار وكيل وزارة الصحة ، إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات الجراحة و العظام و أنف وأذن وجلدية و أسنان وباطنة وأطفال والحميات والصدر والجلدية والرمد والمسالك في إطار تلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة الصحية بشكل متكامل علي مدار اليوم .

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمير القادم والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط ، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

جدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل .

صحة دمياط

صحة دمياط