"صحة دمياط": حملة لتفقد سير العمل بمستشفيات المحافظة

قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بالمرور على مستشفيات دمياط العام، والحميات، والصدر، والزرقا، والسرو، والروضة، وفارسكور فجرًا؛ للتأكد من الانضباط الإداري ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والإحالة.

وبدأت الجولات خلال الساعات الأولى من الصباح؛ لتفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والأقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة على وجود المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها ورصد كل الملاحظات وتذليل أي مشكلات ولقاء المرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم؛ للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط، على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.