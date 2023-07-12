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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة دمياط" يتابع سير العمل مع مسئولي مبادرة "100 يوم صحة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الفنيه بمديرية الصحة ومشرفي المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”.

وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء للإدارات الفنية بناءا على التقارير الدورية وذلك لتقييم الأداء والعمل على الخطط الخاصة بتطويرها، كما تم مناقشة خطة العمل بمبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي “100 يوم صحة” والتي تم إطلاقها يوم 25 يونيو، وتستمر حتي الأول من أكتوبر المقبل.

واستعرض “عبد الجواد” خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتأكيد على التدريب المستمر لجميع الفرق المشاركة والتأكيد على متابعة توافر المخزون من كافة المستلزمات اللازمة لاستكمال عمل المبادرة  مع تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل من عمر يوم وحتي 5 سنوات.

وأكد وكيل "صحة دمياط" على مشرفي المبادرة وفرق الرقابة الداخلية بالمديرية، على المتابعة المستمرة  لكافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة  والتأكد من التسجيل الالكتروني لجميع المواطنين المترددين واستمرار عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور فرق التواصل المجتمعى ودور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل،  لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بمبادرة 100 يوم صحة ولضمان توفير الأمن الصحي للمواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط 100 يوم صحة

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