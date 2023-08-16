مكتبة مصر العامة بمطروح.. إحدى المشروعات المهمة في عهد الرئيس

مكتبة مصر العامة بمطروح تعد أكبر صرح شامل يعكس التنوع الثقافي وخصوصية التراث على أرض المحافظة حيث تم افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة عام 2020 بتكلفة 14.3 مليون جنيه.

مبنى المكتبة مقام على مساحة 1500 متر مسطح تقريبًا، مكون من 4 طوابق تضم قاعة مكتبات تحتوي على أكثر من 30 ألف كتاب في شتى المجالات، وقاعات لمكتبة وأنشطة للأطفال ومركزًا للمؤتمرات سعة 500 مقعد، وقاعة اجتماعات كبرى، ومتحف للتراث، ومعمل للغات ومعامل للحاسبات وقاعة لذوي الهمم.

من أهم ما تشمله المكتبة؛ قاعة ومتحف حفظ التراث البدوى والتراث السيوي، بالطابق الأرضي، والذي يضم عددًا من الأدوات الحياتية والمأثورات التاريخية، للحياة البدوية والسيوية، من بينها الملابس والحلي وأدوات الزراعة الصحراوية، والخيمة البدوية وغيرها.

أنشطة مميزة تنظمها مكتبة مصر العامة بمطروح؛ تشمل استضافة المؤتمرات والندوات، وتنظيم دورات للغات، ودورات فنية لتعليم الرسم والموسيقى، بالإضافة إلى دورات المشغولات اليدوية والحاسب الآلي وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.