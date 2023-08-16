الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة مصر العامة بمطروح.. إحدى المشروعات المهمة في عهد الرئيس

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بمطروح تعد أكبر صرح شامل يعكس التنوع الثقافي وخصوصية التراث على أرض المحافظة حيث تم افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة عام 2020 بتكلفة  14.3 مليون جنيه.

مبنى المكتبة مقام على مساحة 1500 متر مسطح تقريبًا، مكون من 4 طوابق تضم قاعة مكتبات تحتوي على أكثر من 30 ألف كتاب في شتى المجالات، وقاعات لمكتبة وأنشطة للأطفال ومركزًا للمؤتمرات سعة 500 مقعد، وقاعة اجتماعات كبرى، ومتحف للتراث، ومعمل للغات ومعامل للحاسبات وقاعة لذوي الهمم.

من أهم ما تشمله المكتبة؛ قاعة ومتحف حفظ التراث البدوى والتراث السيوي، بالطابق الأرضي، والذي يضم عددًا من الأدوات الحياتية والمأثورات التاريخية، للحياة البدوية والسيوية، من بينها الملابس والحلي وأدوات الزراعة الصحراوية، والخيمة البدوية وغيرها.

أنشطة مميزة تنظمها مكتبة مصر العامة بمطروح؛  تشمل استضافة المؤتمرات والندوات، وتنظيم دورات للغات، ودورات فنية لتعليم الرسم والموسيقى، بالإضافة إلى دورات المشغولات اليدوية والحاسب الآلي وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.

استضافة المؤتمر احتفالات العيد القومي العيد القومي للمحافظة المشغولات اليدوية مكتبة مصر العامة

الأكثر قراءة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

بينها أمن حدودنا الغربية.. ما دلالات زيارة الرئيس السيسى إلى السلوم؟

الرئيس السيسى يلتقى أهالى مطروح والسلوم وسيدى برانى ويدير حوارًا معهم

الرئيس السيسى يلتقى عمد ومشايخ وأهالى مطروح

تصدرت التريند.. القصة الكاملة لحديث مادلين طبر عن احتجاز الزعيم عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس