الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مهرجان القاهرة للدراما.. أدهم الشرقاوى ببدلة "حمراء" وجومانا مراد بفستان أزرق

صورة من الحفل
صورة من الحفل

حالة من التميز فرضها مهرجان القاهرة للدراما والمقام بمدينة العلمين الجديدة، بنسخته الثانية، حيث توافد الكثير من نجوم التلفزيون وأعلام الفن بمصر والوطن العربي، حيث انطلقت حفل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما تحت شعار "60 سنة دراما" للاحتفال بإنتاج أول عمل درامي مصري وسط تواجد كبير من الفنانين، حيث كان الحضور الفني الأضخم خلال الفترة الماضية، وحرص عدد كبير من النجوم على تشجيع أصدقائهم أثناء تكريمهم في الحفل الغنائي الضخم.

حرصت مجموعة كبيرة من النجمات على التواجد حيث تألقن على سجادة الاحتفال الخاصة بالمهرجان، وكان من بينهم منة شلبي ونجلاء بدري ونرمين الفقي ولبلبة وسوسن بدر وغيرهن.

في السطور التالية نرصد أشهر وأفضل إطلالات النجوم والنجمات على "الريد كاربت"، بمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين لعام 2023.

أبرز إطلالات حفل افتتاح مهرجان الدراما بمدينة العلمين:

أطل النجم أدهم الشرقاوي، بإطلالة غريبة وجريئة بعض الشيء، حيث ارتدى بدلة أحمر لامع، مع حذاء أسود ضخم، حيث وصفها البعض بـ"المجنونة".

النجمات تتألقن فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

فيما أطلت النجمة السورية جومانا مراد، بفستان من الساتان أزرق اللون مفتوح من ناحية الصدر، بـ"ذيل طويل" مع حقيبة صغيرة ذات لون كحلي، ونسقت معها تسريحة شعر أسود.

شهدت الريد كاربت الخاص بالمهرجان، إطلالة جذابة للفنانة صولا عمر، حيث ارتدت فستان أسود طويل مفتوح من أحد الجانبين، مع حذاء أسود مميز أضاف للإطلالة شيئًا من البهجة والتميز.

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فيما أطلت النجمة نهلة سلامة، أحد نجوم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حيث ارتدت فستان طويل، أخضر اللون، ونسقت معه حقيبة فضية اللون، مع أقراط بسيطة زادت من جمال الإطلالة.

كما حضر النجم هاني رمزي، برفقة زوجته التي ارتدت فستان ذو لون "لبني" حيث نسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة التي أضافت تميزًا للفستان.

وكان قد أعلن القائمين على المهرجان عن تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

 

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