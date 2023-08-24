إطلالات مميزة لنجوم الدراما بمهرجان العلمين.. لبلبة بالأسود وإلهام شاهين بفستان "بمبى"

انطلقت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في مدينة العلمين الجديدة على هامش مهرجان العلمين للمرة الأولى، حيث توافد النجوم على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان الذي جذب الأنظار.

ويعتبر انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" اليوم، السبب في الاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى، ومع انطلاق المهرجان، نرصد أبرز إطلالات النجوم والنجمات.

لبلبة بالأسود وسوسن بدر بالأخضر:

تألقت النجمة لبلبة بفستان أسود لامع، مطرز ببعض الإكسسوارات المميزة التي أضافت للفستان الكثير من التميز، حيث نسقت معه حقيبة يد صغيرة وحذاء بكعب عال.

فيما أطلت النجمة سوسن بدر، برفقة ابنتها، حيث ارتدت الفنانة الجميلة سوسن بدر فستانا أخضر من خامة الستان، مع بعض المجوهرات المميزة التي أضافت للإطلالة تميزًا فريدًا من نوعه.

ريهام سعيد بالأبيض وإلهام شاهين بفستان "بمبي"

حضرت النجمة إلهام شاهين مهرجان الدراما بالعلمين بنسخته الثانية، حيث أطلت بفستان طويل "بمبي"، ونسقت مع تسريحة شعر مميزة وحقيبة يد ذهبية.

فيما أطلت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بفستان أبيض مميز، مع حقيبة يد "بيج" مع تسريحة شعر مميزة وفريدة أضافت للإطلالة تميزًا.

هالة فاخر بـ"قميص وبنطلون" وهبة مجدي بإطلالة ملائكية

أطلت النجمة هالة فاخر، بقميص أبيض طويل، وبنطلون "كاروهات" مع تسريحة شعر "دجراديه" مع كوتشي أسود، حيث وصف البعض الإطلالة بالجريئة وعلى غير المعتاد.

فيما أطلت النجمة الشابة هبة مجدي بفستان طويل ذي لون "رصاصي" حيث نسقت معه حقيبة يد صغيرة مميزة وتسريحة شعر جذابة.

تواجد على رأس الحضور الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وأعضاء لجنة التحكيم وبدأت السجادة الحمراء مبكرًا حيث تم استقبال النجوم حتى القاعة التي أقيمت على شواطئ العلمين للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد كبير من النجوم الحاصلين على جوائز لجنة التحكيم ضمن أعمال الموسم الدرامي الماضي على مدى عام كامل وليس الموسم الدرامي الرمضاني، بالإضافة إلى المفاجأة وإعلان جوائز الجمهور.