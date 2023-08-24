ويجز ينضم لكتيبة نجوم أكبر مهرجان غنائي في الشرق الأوسط بحفل فني الجمعة المقبل

تتواصل الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية للدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة للأسبوع السابع على التوالى، بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلنت إدارة المهرجان عن إقامة حفل ضخم لنجم الراب «ويجز» على مسرح العلمين أرينا، الجمعة المقبل، ١ سبتمبر.

وبدأ موقع «تذكرتى» طرح تذاكر الحفل للجمهور، وسجل إقبالًا كثيفًا على شراء التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحظى «ويجز» بشعبية جارفة بين الشباب فى مصر وخارجها، وحققت أغانيه أرقام مشاهدات كبيرة، وتجذب حفلاته أعدادًا هائلة، ومن المتوقع أن يحضر حفله ما يقرب من ٣٠ ألف متفرج.

ويعكف نجم الراب حاليًا على تجهيز برنامج غنائى يليق بالحفل، ومن المتوقع أن يشمل الكثير من الأغنيات مثل «البخت، والدنيا إيه، وبعودة يا بلادى» وغيرها من الأغنيات.

وأقيم، مساء أمس، حفل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما تحت شعار «٦٠ سنة دراما» للاحتفال بإنتاج أول عمل درامى مصرى، وسط حضور كبير من الفنانين الذين حرصوا على تشجيع أصدقائهم أثناء تكريمهم.

وكان على رأس الحضور الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس الشرفى للمهرجان، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء لجنة التحكيم.

وظهر النجوم على السجادة الحمراء مبكرًا لالتقاط الصور مع الجمهور وإجراء الأحاديث التليفزيونية.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم الحاصلين على جوائز لجنة التحكيم ضمن أعمال الموسم الدرامى الماضى على مدى عام كامل وليس الموسم الدرامى الرمضانى فقط، إضافة إلى جوائز اختيارات الجمهور.

وعرضت شبكة «دى إم سى» الحفل على الهواء مباشرة، وخلال الدقائق الأولى من الحفل تصدر هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة مواقع التواصل الاجتماعى، وحصد إشادات واسعة بمستوى التنظيم وتكريم كبار النجوم.

وعلى مسرح العلمين أرينا تواصلت الحفلات الموسيقية بالتزامن مع حفل مهرجان القاهرة للدراما، حيث أقيم حفل غنائى ناجح لمحمود الليثى ومسلم، وقدما عددًا من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلى الجانب الآخر، وعلى مسرح العلمين، أحيت المطربة الشابة سمر طارق حفلًا ناجحًا قدمت فيه عددًا كبيرًا من أغانيها التى حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، منها عدد من تترات المسلسلات الجديدة التى عرضت مؤخرًا.

كما قدم الاستاند أب كوميدى «على قنديل» فقرة كوميدية ناجحة خلال الحفل نفسه، وهى المرة الثانية التى يطل فيها على جمهور مهرجان العلمين الجديدة، حيث حرص على انتقاد بعض السلوكيات الخاطئة بشكل ساخر.

وينتظر جمهور مدينة العلمين الجديدة، اليوم، مطرب الراب العالمى الأمريكى روس، ليقدم حفلًا على مسرح العلمين أرينا، بعد أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل خلال الساعات الماضية.

وطرح موقع «تذكرتى» تذاكر الحفل، وشملت ٦٥ ألف جنيه للطاولة التى تتسع لـ١٠ أفراد، و٢٠ ألف جنيه للطاولة التى تتسع لـ٤ أفراد، إلى جانب تذاكر أخرى من فئات ٧٠٠ و٧٥٠ و١٢٥٠ و١٣٠٠ جنيه.

وعلى مدار يومين متتاليين خطفت البطولة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية أنظار الجمهور المصرى والعالمى، بعد بث فعالياتها على الهواء مباشرة عبر قنوات «أون تايم سبورتس» بمشاركة عدد كبير من الفرق العالمية، تخطت ٣٠ دولة، وأظهرت قوة المنافسة.

وعلى صعيد آخر، وبحضور جماهيرى كبير، انطلقت البطولة المفتوحة للتجديف على شواطئ العلمين، وسط إشادات كبيرة بمستوى التنظيم والتجهيزات لاستقبال البطولة، التى يشارك فيها أكثر من ١٠٠ لاعب مصنف على مستوى العالم.