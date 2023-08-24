أشرف الخولي لـ«الدستور»: ندرس فتح سوق جديدة لصادرات الأدوية الحكومية بالسعودية

قال الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إن الشركة القابضة للأدوية تدرس فتح أسواق جديدة لصادارات الأدوية الحكومية الي المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، علي هامش افتتاح خط انتاج جديد بشركة ممفيس للأدوية - إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية - أن خطة تطوير الأدوية الحالية تنتهي خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن التصنيع للشركات الأجنبية داخل مصانع الأدوية الحكومية أمر ايجابي وسيسهم في زيادة حجم التشغيل ويعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية .

وأوضح “الخولي” أنه جاري العمل علي إنشاء مصانع للمواد الخام الخاصة بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، مشيرًا الي أنه جاري العمل علي انتاج مستحضرات طبية جديدة بشركة الإسكندرية للأدوية - احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية - وهي عبارة عن مستحضرات بودر توضع أسفل اللسان وليس اقراصا أو كبسولات وهو تطوير في انتاج المستحضرات الطبية.

وأشار العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، إن الشركات الأجنبية في قطاع الأدوية تتفوق علي الشركات الحكومية في عمليات التسويق علي سبيل المثل المنتجات التي تنتجها شركات الأدوية الأجنبية تأخذ اهتماما أكبر في عملية التسويق، موضحا أنه جاري العمل علي تطوير أليات التسويق في شركات الأدوية الحكومية موضحا أن هناك طفرة حقيقية تشهدها شركات الأدوية الحكومية من خلال التطوير الذي يتم بالفعل موضحا أن هناك ارتفاع في الأرباح والايرادات والمبيعات .

وأشارإلى أن تغيير رؤساء الشركات التابعة للقابضة للأدوية جاء وفقا لأليات التقييم موضحا أنه تم الاستعانة برؤساء شركات لهم خبرات واسعة في العمل بالشركات الأجنبية في اطار الاستفادة من هذه الخبرات المملوكة لديهم وترغب القابضة للأدوية في الاستفادة بها مشيرا الي أن تحريك الأسعار في شركات الأدوية الحكومية يختلف عن تحريك الأسعار في القطاع الخاص حيث أن شركات الأدوية الحكومية لها بعد اجتماعي هام .