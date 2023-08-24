الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس القابضة للأدوية للدستور : جاري العمل علي انشاء أكبر مصنع للأدوية البيولوجية و خامات الادوية

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

رئيس القابضة للأدوية
رئيس القابضة للأدوية يتحدث للدستور

كشف الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن هناك مفاوضات مع شركة أسترالية لإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج ألبان الأطفال.

وقال "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المقرر الانتهاء من دراسة الجدوى بنهاية الشهر المقبل، وإنه وفقًا لدراسة الجدوى سيتم الاتفاق على تحديد نسبة الحكومة مع المستثمر الأجنبي في هذا المصنع.
وأوضح أن المصنع سيسهم في توفير لبن الأطفال، ما يساعد على خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة من هذا المنتج الذي يوجد طلب كبير عليه في مصر، لافتًا إلى العمل على دراسة الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي بشأن المشروع مع الحكومة.

وأكد أنه جارٍ العمل على توقيع اتفاق لإنشاء أكبر مصنع للأدوية البيولوجية بشركة النيل للأدوية- إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، موضحا أن الهدف من جذب الاستثمار الأجنبي هو توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، ما سيعمل على تصدير حصة كبيرة للخارج وسد احتياجات مصر من هذه الأدوية، بالتالي زيادة حجم الصادرات لجلب العملة الصعبة وسد احتياجات السوق المحلية.

ونوه بأنه من المقرر توقيع اتفاق آخر مع الشركة اليابانية لإنشاء أول مصنع لأكياس الدم خلال الأسبوع المقبل، لنقل التكنولوجيا الخاصة بالصناعة، موضحًا أن خطة تطوير صناعة الأدوية في المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية- إحدى شركاتوزارة قطاع الأعمال العام، تسير وفقًا للمخطط له، والتغلب على الأزمات التي كانت تواجه ذلك.
وأشار إلى أنه لأول مرة ستحقق الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة أرباحا تتجاوز المليار جنيه، وذلك عقب تطوير سياسات البيع وفتح أسواق جديدة.

ونوه بأنه لن يتم دمج شركات الأدوية الحكومية، حيث إن هذه الصناعة استراتيجية ومهمة، ولن تتخارج منها الدولة، ولكن سيكون هناك شراكة في إنشاء خطوط إنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، منها إنشاء مصنع لإنتاج خامات الأدوية.

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