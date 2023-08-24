برلمانى: انضمام مصر لـ"بريكس" إنجاز جديد لمصر والقيادة السياسية

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا عن انضمام مصر لمجموعة بريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، يعد بمثابة إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية.

زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هناك مزايا عديدة من انضمام مصر لمجموعة بريكس، ويعد أهمها زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وكذلك حماية المصالح السياسية التي تربط مصر ببقية دول المجموعة، وإنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

القرار يؤكد متانة وقوة العلاقات الاقتصادية والسياسية

وأوضح النائب محمد الجبلاوي أن انضمام مصر لبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي تمثل تأكيدًا على متانة وقوة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل.

الترويج للإصلاحات

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن مصر ستستطيع من خلال تواجدها داخل مجموعة بريكس أن تسهم في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد النائب محمد الجبلاوي أن ما تم الإعلان عنه اليوم من قبول عضوية مصر في مجموعة بريكس يعد دليلًا على نجاح سياسة مصر الخارجية خلال الفترة الماضية، خاصة مع نجاحه في تحقيق سياسة متوازنة مع مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نجاحه في إعادة مصر لمكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006.