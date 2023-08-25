منهن فيرجينيا وولف وجين أوستن.. خبراء يرشحون أفضل 5 كاتبات لكل العصور

إن اختيار مجموعة صغيرة من أفضل الكاتبات في كل العصور أمر مستحيل إن وضعنا بالحسبان العديد من اللاتي نشرن عددًا لا يحصى من الأعمال الأدبية المهمة، لهذا السبب اعتمد موقع Study Finds على 10 مواقع متخصصة لتجميع هذه القائمة من أفضل الكاتبات اللاتي اختارهن الخبراء بسبب رؤيتهن وشجاعتهن وأصالتهن وتأثيرهن على العالم الأدبي، ومنهن فيرجينيا وولف وهاربر لي وجين أوستن.

فرجينيا وولف

لا تستبعد أي قائمة حول أفضل الكاتبات فرجينيا وولف. فقد قدمت عددًا من أهم الأعمال منها "السيدة دالواي"، و"إلى الفنار"، و"أورلاندو".

تُعتبر وولف كاتبة حداثية من القرن العشرين وكان أسلوبها السردي غير خطي كما يتضح من رواياتها الشهيرة، وفضلًا عن الروايات، كتبت وولف مقالات مؤثرة عن تاريخ الأدب والنظرية الفنية والكتابة النسائية، والعديد من القصص القصيرة المؤثرة.

ولدت فيرجينيا وولف في 25 يناير 1882 في لندن وتوفيت في 28 مارس 1941 في المملكة المتحدة، وتعد أحد أبرز الكتاب الحداثيين في القرن العشرين، وفي فترة ما بين الحربين العالميتين، كانت شخصية بارزة في المجتمع الأدبي في لندن وعضوًا مركزيًا في مجموعة بلومزبري، التي جمعت بين الكتاب والفنانين والفلاسفة الإنجليز.

جين أوستن

أبهرت جين أوستن العالم بتأثيرها من عام 1775 إلى عام 1817، وقد مهد عملها الطريق لكاتبات المستقبل، إذ كتبت في وقت كانت فيه أصوات النساء غير مسموعة،

ألفت أوستين روايات شهيرة مثل "كبرياء وتحامل" و"إيما"، وكانت واحدة من أوائل الكاتبات اللاتي نشرن أعمالًا علقت على نبلاء الأراضي البريطانية.

نظرًا لأن العديد من أعمال أوستن نُشرت بأسماء مستعارة، فإنها لم تنل شهرة كبيرة خلال حياتها. لقد اكتسبت المزيد من التقدير ككاتبة بعد وفاتها.

هاربر لي

اشتهرت هاربر لي بروايتها التي صدرت عام 1960 بعنوان"أن تقتل طائرا بريئًا". دفعها الكتاب إلى النجاح الأدبي ككاتبة مشهورة.

كانت طفولة لي ملهمة لها في فكرة الرواية، فقد كان والدها محررًا صحفيًا سابقًا ورجل أعمال ومحاميًا، وخدم في المجلس التشريعي لولاية ألاباما من عام 1926 إلى عام 1938، وخلال فترة وجوده في هذا المنصب، دافع عن رجلين أسودين متهمين بقتل صاحب متجر أبيض، أُدين الرجلان بارتكاب الفعل وتم شنقهما، وهو ما صنع حبكة رواية هاربر لي الشهيرة.

اليوم، يتم تدريس أعمال هاربر لي على نطاق واسع في المدارس في الولايات المتحدة، مما يشجع الطلاب على تعلم المزيد حول كيفية التعاطف مع التسامح ونبذ التحيز تجاه الآخرين.

شارلوت برونتي

شارلوت هي الابنة الثالثة للقس باتريك برونتي، ضمن عائلة متواضعة لديها ستة أطفال، شارلوت برونتي هي أخت إميلي برونتي.

تعد الكاتبة من أشهر الكاتبات الفيكتوريات في التاريخ، من خلال تحديد المجازات النموذجية للأدب الفيكتوري، كانت برونتي من أوائل المؤلفين الذين جربوا أشكالًا مختلفة، مثل السرد الطويل والمونولوج الدرامي.

توني موريسون

كانت توني موريسون روائية أمريكية لامعة حصلت على جائزة بوليتزر والاعتراف العالمي بفوزها بجائزة نوبل في الأدب عام 1993.

يعكس أسلوب كتابتها المذهل تجربة الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة وكيف أن المجتمع غير العادل المتورط في العنصرية يؤدي إلى المعاملة القاسية للنفس، فقد اشتهرت بقدرتها على تصوير تجربة الأمريكيين السود في كتاباتها وبكفاح شخصياتها عادةً للعثور على أنفسهم وهويتهم الثقافية.