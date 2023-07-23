إعادة اكتشاف أولى روايات الكاتبة فرجينيا وولف المكتوبة بخط يدها.. ما القصة؟

أعلنت جامعة سيدني، عن ترقيم النسخة الأصلية الشخصية لرواية الكاتبة فيرجينيا وولف الأولى وهي The Voyage Out لأول مرة.

فعندما كانت فيرجينيا وولف، في الخامسة والعشرين من عمرها، شرعت في كتابة روايتها الأولى، وقد عانت أثناء كتابة هذه الرواية من الانهيارات الذهنية والعلاقات المؤثرة في حياتها، وسط العديد من المسودات قبل نشرها بشكل نهائي في عام 1915.

وأعيد اكتشافها مؤخرًا من الطبعة الأولى للرواية ، والتي تحتوي على ملاحظات وتعديلات مكتوبة بخط اليد لـ وولف، ويقدم هذا العمل لمحة محيرة عن أفكارها الخاصة في ذلك الوقت، حول عملها المشحون، وعملية كتابتها.

وأعادت الجامعة اكتشاف الكتاب، بعد أن أُدرج عن طريق الخطأ في قسم العلوم بمكتبة جامعة سيدني لمدة 25 عامًا، وتعد هذه إنها النسخة الفريدة من نوعها المتاحة للجمهور وتحتوي على نقوش وتعديلات نادرة.

يقول العلماء إن هذا الاكتشاف "رائع" ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للصحة العقلية للكاتب الإنجليزي وعملية الكتابة التي قامت بها وقتها.

وتعتبر وولف من أهم مؤلفي القرن العشرين المعاصرين، حيث قامت بنشر أكثر من 45 عملاً، منها To The Lighthouse و Mrs Dalloway.

ماذا تكشف المسودة الأولى لرواية The Voyage Out؟

تأمل جامعة سيدني، من خلال مشاركة نسختها علنًا، أن تمنح ملاحظات الكاتبة المتعددة التي تُظهر التنقيحات المعتمدة، إلى جيل القراء الجديد، وطلاب الأدب والعلماء، الذي يمكنهم استكشاف بعض الأفكار التي كانت تدور بذهن فيرجينا وولف حينها.

ووفقًا لـ BBC، فقد عانت فيرجينا وولف، من انهيار شديد في الصحة العقلية خلال فترة السبع سنوات المقدرة التي استغرقتها لإكمال روايتها الأولى The Voyage Out.

وعادت إلى الاكتئاب وتم وضعها في دار للرعاية في اليوم السابق لنشر الروايو في عام 1915، وبقيت هناك لمدة ستة أشهر، وقال زوجها ليونارد وولف إنها كانت "تكتب كل يوم بنوع من التعذيب الشديد" لإنهاء الرواية.

وحاولت الكاتبة فيرجينيا وولف، الانتحار عدة مرات طوال حياتها، وتوفيت في مارس 1941، عن عمر يناهز 59 عامًا ، بعد أن ملأت جيوب معطفها بالحجارة وأغرقت نفسها في نهر أوس، غرب لندن.

وقالت جامعة سيدني إنه يبدو أن النسخة المعاد اكتشافها من The Voyage Out فُقدت "خلال صخب الحياة اليومية في الحرم الجامعي والمكتبة".

ووجد سايمون كوبر، مسؤول خدمات البيانات في مكتبة فيشر بجامعة سيدني، الكتاب الذي تم وضعه على الرف في قسم العلوم في الكتب النادرة عن طريق الخطأ في عام 2021 ، وقال: "علمت أن الكتاب لا ينتمي إلى هناك، فأخرجته ثم رأيت اسم المؤلف مكتوبًا بخط اليد على الصفحة الأولى، مضيفًا "لذا، بحثت عن خط يدها لمقارنته، وتطابق. إنها نسختها".

كم يبلغ سعر هذه المخطوطة؟

وتُباع الآن النسخ الأصلية من مخطوطات الكاتبة فيرجينا وولف، ورواياتها ومقالاتها وقصصها القصيرة بمبالغ ضخمة.

قال Maggs Bros، أحد أقدم بائعي الكتب القديمة في العالم ، لـ : BBCإن نسخة وولف المعاد اكتشافها قد تبلغ قيمتها حوالي 250 ألف جنيه إسترليني (321.500 دولار).

فيما حلل مارك بايرون أستاذ الأدب الحديث بجامعة سيدني، الذي درس الكتاب بنفسه: "إنه يحمل قيمة أيقونية" مضيفًا: "المراجعات رائعة من حيث ما الذي كانت فكر فيه وولف في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن "إدراج تعليقات وولف وتصحيحاتها بيدها، في الأوراق المطبوعة، وفي التعليمات التحريرية الهامشية، يجعل هذا شيئًا فريدًا، ويسلط الضوء على عمليات تكوين الرواية المحورية في مسيرة وولف، وبالتالي في تاريخ الرواية في القرن العشرين".

وأضاف أن التكوين الصعب للرواية أدى إلى أول انهيار يتحدث لـ فيرجينا وولف، مما يشير إلى أن الموضوع والطريقة السردية المستخدمة في الرواية قد تلقي الضوء على أمور علم النفس والاضطراب العقلي وارتباطها بمهنة وولف الناشئة ككاتبة.