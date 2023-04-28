السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فوتوغرافي.. غليان في الصور" رواية جديدة لأمير تاج السر

فوتوغرافي
فوتوغرافي

يصدر قريبًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع رواية "فوتوغرافي.. غليان في الصور" للكاتب الروائي السوداني أمير تاج السر.

وقد كتب الكاتب الروائي أمير تاج السر عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبد الكريم أو المصوراتي ليس هو عبد الكريم، وأخو صابحة غريبة الأطوار، لا يملك اسمًا حتى ـ وصابحة نفسها قد تكون مجرد وسواس في ذهن أحدهم، لقد عاد عمار المطاطي من ليبيا لينشئ استوديو التصوير فوتوغرافي ، ويكتب أمير تاج السر هذه الرواية".

جاء على غلاف الرواية 

عندي شظايا من الألم اسميها قصائد، والألم كله اسميه رواية عندي قراء طيبون لكنهم لا يقرأون الظلال، وقارئات يردن التسكع قريبًا من قصص الإخفاق، ومن دون أن يدخلنها، عندي شبه شديد بالماضي، وشبه أشد بالحاضر، ورغبة في استلاف أيام قليل من مستقبل لا أعرفه.

أما عن أمير تاج السر 

أمير تاج السر طبيب وروائي سوداني نالت أعماله اهتماماً كبيراً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.وصلت روايته “صائد اليرقات” للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م، ترجمت رواية العطر الفرنسي ُإلى الفرنسية حديثا، كما وصلت روايته زهور تأكلها النار إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.

رواية فوتوغرافي غليان في الصور أمير تاج السر دار تشكيل للنشر والتوزيع الألم كله اسميه رواية الرواية السودانية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلها في دبي

وفقًا للتوقيت الصيفى.. شركات البترول تُخطر العاملين بمواعيد العمل الجديدة

جيران قاتلة طفلها بالشرقية يتحدثون لـ"الدستور": وضعته فى جردل وطبخت أجزاء منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%