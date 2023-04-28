"فوتوغرافي.. غليان في الصور" رواية جديدة لأمير تاج السر

يصدر قريبًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع رواية "فوتوغرافي.. غليان في الصور" للكاتب الروائي السوداني أمير تاج السر.

وقد كتب الكاتب الروائي أمير تاج السر عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبد الكريم أو المصوراتي ليس هو عبد الكريم، وأخو صابحة غريبة الأطوار، لا يملك اسمًا حتى ـ وصابحة نفسها قد تكون مجرد وسواس في ذهن أحدهم، لقد عاد عمار المطاطي من ليبيا لينشئ استوديو التصوير فوتوغرافي ، ويكتب أمير تاج السر هذه الرواية".

جاء على غلاف الرواية

عندي شظايا من الألم اسميها قصائد، والألم كله اسميه رواية عندي قراء طيبون لكنهم لا يقرأون الظلال، وقارئات يردن التسكع قريبًا من قصص الإخفاق، ومن دون أن يدخلنها، عندي شبه شديد بالماضي، وشبه أشد بالحاضر، ورغبة في استلاف أيام قليل من مستقبل لا أعرفه.

أما عن أمير تاج السر

أمير تاج السر طبيب وروائي سوداني نالت أعماله اهتماماً كبيراً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.وصلت روايته “صائد اليرقات” للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م، ترجمت رواية العطر الفرنسي ُإلى الفرنسية حديثا، كما وصلت روايته زهور تأكلها النار إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.