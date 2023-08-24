الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ضم روميو لافيا.. أبرز 5 صفقات بين تشيلسي وساوثهامبتون

روميو لافيا
روميو لافيا

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع النجم البلجيكي روميو لافيا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي تشيلسي في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا، قادمًا من ساوثهامبتون، الذي هبط إلى وري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في نهاية الموسم الماضي 2022-2023.

 أبرز 5 صفقات بين تشيلسي وساوثهامبتون

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 53 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات.

ونستعرض لكم أبرز الصفقات المباشرة التي تمت بين ناديي تشيلسي وساوثهامبتون قبل ضم لافيا، وذلك على النحو التالي:

1- بيتر سيليت

انضم المدافع الإنجليزي بيتر سيليت إلى صفوف تشيلسي في عام 1953، قادمًا من ساوثهامبتون.

قضى الراحل بيتر سيليت 9 مواسم مع تشيلسي، حيث شارك في 260 مباراة، سجل خلالهم 29 هدفًا، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية.

2- جون سيليت

انضم المدافع الإنجليزي جون سيليت إلى صفوف تشيلسي في عام 1954، قادمًا من ساوثهامبتون.

قضى جون سيليت 8 مواسم مع تشيلسي، حيث شارك في 93 مباراة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإنجليزي.

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3- تشارلي ليفيسي

انضم المهاجم الإنجليزي تشارلي ليفيسي إلى صفوف تشيلسي في عام 1959، قادمًا من ساوثهامبتون.

قضى تشارلي ليفيسي موسمين مع تشيلسي، حيث شارك في 39 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا.

4- ديفيد ويب

انضم المدافع الإنجليزي ديفيد ويب إلى صفوف تشيلسي في عام 1968، قادمًا من ساوثهامبتون.

قضى ديفيد ويب 6 مواسم مع تشيلسي، حيث شارك في 230 مباراة، سجل خلالهم 21 هدفًا، وتوّج معهم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

5- واين بريدج

انضم المدافع الإنجليزي واين بريدج إلى صفوف تشيلسي في عام 2003، قادمًا من ساوثهامبتون.

وقضى واين بريدج 6 مواسم مع تشيلسي حتى عام 2009، حيث شارك في 142 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشيلسى ساوثهامبتون لافيا روميو لافيا الميركاتو الصيفي

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