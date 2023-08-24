بعد الحديث عن اختفاء اللاعب.. الرجاء المغربى يُنفذ طلب عمرو وردة

أعلن نادي الرجاء المغربي، صباح اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده مع عمرو وردة، بناءً على طلب اللاعب.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة عمرو وردة في الرحيل عن صفوف الرجاء المغربي، خاصة بعد وصول عرض جديد له من قِبل أحد الأندية، دون الكشف عن اسمه.

الرجاء المغربي يُعلن فسخ تعاقده عمرو وردة

وأصدر النادي المغربي بيانًا رسميًا عبر حسابه على "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أكد خلالها فسخ التعاقد مع عمرو وردة، بناءً على طلب اللاعب لعدم شعوره بالراحة والتأقلم في النادي.

وجاء في بيان نادي الرجاء: "تم فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولًا عند طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية".

وأضاف: "في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية".

صفقة انتقال عمرو وردة

يذكر أن فريق الرجاء المغربي قد تعاقد مع لاعب الوسط عمرو وردة منذ أسبوعين، بعد اجتيازه الفحص الطبي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع فريق أبولون ليماسول القبرصي.

وقضى عمرو وردة مسيرته الاحترافية في أوروبا بدايةً من الدوري اليوناني في عام 2015، حتى الموسم الماضي 2022-2023 في الدوري القبرصي، حيث ارتدى قميص أنورثوسيس ثم أبولون ليماسول على الترتيب.

ولعب عمرو وردة، صاحب الـ29 عامًا، بقميص فريق باوك اليوناني، وتوّج معه بالدوري اليوناني وكأس اليونان.

وعلى الصعيد الدولي، فقد خاض عمرو وردة 30 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفين، وشارك في بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا.

يذكر أن فريق الرجاء المغربي قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي، ليبتعد ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.