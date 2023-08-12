الرجاء المغربى يعلن التعاقد مع عمرو وردة فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي الرجاء المغربي عن التعاقد بشكل رسمي مع المصري عمرو وردة وضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ووصل عمرو وردة في الساعات الماضية إلى المغرب وخضع للكشف الطبي وتجاوزه بنجاح لينضم إلى صفوف الرجاء بشكل رسمي.

وقضى عمرو وردة مسيرته الاحترافية في أوروبا، بداية من الدوري اليوناني، حتى الموسم الماضي في الدوري القبرصي.

وعمرو وردة كان من ناشئي نادي الأهلي، ورحل عن القلعة الحمراء في 2015 إلى الدوري اليوناني، ولم يأت إلى الدوري المصري منذ ذلك التوقيت.

وردة ظل لاعبًا بين صفوف أبولون ليماسول القبرصي لمدة 6 أشهر فقط، انتهت في 1 يوليو 2023.

يذكر أن مسيرة عمرو وردة الاحترافية في أوروبا بدأت عام 2015.

واستمر عمرو وردة في الدفاع عن ألوان أندية يونانية بين 2015 و2021، قبل انتقاله إلى قبرص، حيث ارتدى قميص أنورثوسيس ثم أبولون ليماسول على الترتيب.