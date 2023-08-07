الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الرجاء المغربى: خبرات نجوم النصر السعودى منحتهم التأهل بالبطولة العربية

الرجاء والنصر السعودي
الرجاء والنصر السعودي

قال الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني للرجاء المغربي، إن فريقه كان ينقصه الحظ أمام النصر في المباراة التي خسرها 1 /3، مساء الأحد، في دور الثمانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية.

وأضاف زينباور في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، أن مواجهة فريق يضم نجومًا عالميين مثل النصر تتطلب أن يحظى فريقه بكل الحظ من أجل حسم اللقاء لصالحه.

وأوضح مدرب الرجاء أن الفريق يحتاج لمهاجم مميز يمنح فريقه الأفضلية في الموسم الجديد، لافتاً إلى أن الرجاء افتقد للمهاجم الهداف القادر على ترجمة الفرص التي سنحت للفريق إلى أهداف.

وقال الحسين راحمي لاعب الرجاء: "نعتذر للجماهير وعلينا أن نفكر فيما ينتظرنا الموسم المقبل للظهور بشكل أفضل".

وأضاف راحمي أن النصر يضم نجومًا عالميين وهم من صنعوا الفارق في المباراة وحجزوا لفريقهم بطاقة العبور للدور قبل النهائي، حيث سيلعب النصر مع الشرطة العراقي.

وعن ظهور الرجاء بشكل أفضل في الشوط الثاني بعد أن تلقى ثلاثة أهداف في الشوط الأول، قال راحمي إن عدم التمكن من التسجيل في البداية لم يمكن الفريق من فرض أسلوبه ومقارعة النصر الذي ظهر بشكل أفضل بفضل نجومه الكبار.

من جانبه، قال حارس الرجاء أنس الزنيتي: "في الشوط الأول لم ندخل في المباراة بالشكل الأمثل، حاولنا مجاراة النصر لكن خبرة نجومه حسمت الأمور في الشوط الأول"

وأضاف "في الشوط الثاني قدمنا أداء مميزًا وأهدرنا العديد من الفرص لكن لم يحالفنا التوفيق من أجل العودة للمباراة".

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