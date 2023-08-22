الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمرو وردة يتعرض لوعكة صحية

عمرو وردة
عمرو وردة

تعرض المحترف المصري عمرو وردة لاعب الرجاء المغربي، لوعكة صحية، اليوم الثلاثاء.

ونشر وردة عبر خاصية الحالة اليومية بحسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له وهو يرقد بأحد مستشفيات المغرب.

أشارت تقارير إلى أن وردة تغيب عن تدريبات الرجاء لمدة يومين، قبل أن يعود للفريق بعد التواصل معه.

أعلن الرجاء عن التعاقد مع وردة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق أبولون ليماسول القبرصي.

وقضى عمرو وردة مسيرته الاحترافية في أوروبا بداية من الدوري اليوناني، حتى الموسم الماضي في الدوري القبرصي.

عمرو وردة وردة الرجاء الرجاء المغربي المغرب

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