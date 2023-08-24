أهلى جدة يقترب من حسم صفقة "جابرييل فيجا" موهبة سيلتا فيجو

نجح نادي أهلي جدة السعودي في حسم صفقة أوروبية جديدة من الدوري الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

أهلي جدة يقترب من حسم صفقة "جابرييل فيجا" موهبة سيلتا فيجو

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي أهلي جدة السعودي بات قريبًا من التعاقد مع الإسباني جابرييل فيجا، لاعب وسط سيلتا فيجو.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "تويتر سابقًا"، أن جابرييل فيجا وافق على العرض المُقدم من قِبل نادي أهلي جدة السعودي والانضمام إلى صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وأضاف الصحفي "رومانو" أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، كان عاملًا مميزًا لحسم صفقة التعاقد مع الشاب جابرييل فيجا.

ماذا قدم جابرييل فيجا في مسيرته الكروية؟

ويُعد جابرييل فيجا، صاحب الـ21 عامًا، إحدى المواهب الشابة في الدوري الإسباني في الوقت الحالي، نظرًا لتألقه رفقة ناديه سيلتا فيجو.

وشارك جابرييل فيجا في 40 مباراة مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويطلق على جابرييل فيجا لقب "كاكا الصغير" مؤخرًا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

وبناءً على تألقه، نجح جابرييل فيجا في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية، التي أبدت رغبتها في الحصول على خدماته، مثل: ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال من إنجلترا، بالإضافة إلى نابولي الإيطالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، أن نادي نابولي توصل لاتفاق مع جابرييل فيجا، قبل أن تتغيّر وجهة اللاعب ويقرر الانضمام إلى أهلي جدة السعودي.