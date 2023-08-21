أهلى جدة يقدم عرضه الرسمى للتعاقد مع رودريجو دى بول

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن أهلي جدة السعودي تقدم بعرض رسمي للأرجنتيني رودريجو دي بول متوسط ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب دي بول ضمن صفوف أتلتيكو مدريد منذ انضمامه من فريق أودينيزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

نشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أشار خلالها إلى أن عرض الأهلي لضم دي بول يُقدر بـ32 مليون يورو حيث إن المفاوضات متقدمة بين الطرفين.

وأوضح رومانو أنه تم إرسال اقتراح العقد أيضًا إلى معسكر اللاعب، حيث إن المفاوضات جارية بين الأطراف.

وأصبح رودريجو دي بول هو الهدف الرئيسي للنادي في الوقت الحالي بعد فشل صفقة بيتور زيلينيسكي.

وبدأ رودريجو دي بول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي راسينج الأرجنتيني وانتقل للفريق الأول في صيف 2012 وبعد موسمين انضم لفريق فالنسيا الإسباني، ثم عاد لراسينج معارًا في شتاء 2016 وعاد لفالنسيا في صيف العام نفسه ثم انتقل لنادي أودينيزي وقضى 5 سنوات مع النادي قبل الانضمام لأتلتيكو مدريد.